20 копеек 1946 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1946 года. Рельефная звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 524 проданному на аукционе Монеты и Медали за 49000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.

Сохранность AU (1) XF (3) VF (2) Сохранность (слабы) XF40 (2) VF30 (2)