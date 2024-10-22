Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1946 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Рельефная звезда
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1946 года. Рельефная звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 524 проданному на аукционе Монеты и Медали за 49000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Продавец Александр
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 октября 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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