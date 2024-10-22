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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1946 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Рельефная звезда

Аверс монеты - 20 копеек 1946 года Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1946 года Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1946
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1946 года. Рельефная звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 524 проданному на аукционе Монеты и Медали за 49000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Александр (4)
  • Монеты и Медали (2)
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Александр - January 15, 2023
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Александр - January 15, 2023
Продавец Александр
Дата 15 января 2023
Сохранность XF40
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 37640 RUB
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Александр - November 17, 2022
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Александр - November 17, 2022
Продавец Александр
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 20 копеек 1946 на аукционе Александр - October 20, 2022
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Александр - October 20, 2022
Продавец Александр
Дата 20 октября 2022
Сохранность XF40
Цена
******
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Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1946 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 20 копеек 1946 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1946 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 424
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