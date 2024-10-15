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1 копейка 1946 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1946 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1946 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1946
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1946 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3586 проданному на аукционе Coins.ee за 201 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2022.

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Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3100 RUB
Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1946 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1946 на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1946 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1946 на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Россия 1 копейка 1946 на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1946 на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 1 копейка 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1946 на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1946 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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