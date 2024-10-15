Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1946 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 копейка
- Год 1946
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1946 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3586 проданному на аукционе Coins.ee за 201 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2022.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
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Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3100 RUB
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Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Дата 7 июня 2024
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 22 сентября 2023
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Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Дата 20 января 2023
Сохранность AU
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Дата 30 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
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Дата 7 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
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Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
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