Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1946 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 1,8 гр
- Диаметр 17,27 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 копеек
- Год 1946
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1946 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе Редкие Монеты за 550 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.
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Дата 7 июня 2024
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Дата 12 апреля 2024
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Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF35
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Сохранность MS65 NGC
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Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
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Дата 8 мая 2022
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Дата 8 октября 2021
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