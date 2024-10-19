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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1946 года "Тип 1937-1946". Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гладкая звезда

Аверс монеты - 3 копейки 1946 года "Тип 1937-1946" Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1946 года "Тип 1937-1946" Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1946
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1946 года. Гладкая звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 481 проданному на аукционе Империя за 13000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Luxcoins (1)
  • Александр (2)
  • Империя (3)
  • Монеты и Медали (3)
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Luxcoins - August 18, 2024
Продавец Luxcoins
Дата 18 августа 2024
Сохранность AU
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1946 на аукционе Александр - August 28, 2022
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Александр - August 28, 2022
Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия 3 копейки 1946 на аукционе Александр - September 23, 2021
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Александр - September 23, 2021
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1946 на аукционе AURORA - December 26, 2018
Продавец AURORA
Дата 26 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1946 на аукционе AURORA - November 27, 2018
Продавец AURORA
Дата 27 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1946 на аукционе AURORA - July 18, 2017
Продавец AURORA
Дата 18 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1946 на аукционе Империя - February 23, 2017
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1946 на аукционе Империя - October 1, 2016
Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1946 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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