Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1946 года "Тип 1937-1946". Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Гладкая звезда
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1946
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1946 года. Гладкая звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 481 проданному на аукционе Империя за 13000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2016.
Сохранность
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- Монеты и Медали (3)
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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