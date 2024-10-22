Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1957 года "Тип 1948-1957" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,6 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1957
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1957 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе Империя за 8500 RUB. Торги состоялись 17 апреля 2010.
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Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
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Дата 19 января 2024
Сохранность MS65 NGC
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
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Дата 29 октября 2023
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Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
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Дата 6 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
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Дата 24 марта 2023
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Сохранность XF
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