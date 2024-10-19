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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1957 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
20 копеек 1957
Средняя цена 35 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
15 копеек 1957
Средняя цена 20 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
10 копеек 1957 В венке 16 лент
Средняя цена 240 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
10 копеек 1957 В венке 15 лент
Средняя цена 15 $
Продажи
1 93
Аверс
Реверс
5 копеек 1957
Средняя цена 20 $
Продажи
0 129
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