Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1957 года. В венке 15 лент (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: В венке 15 лент
Цены на аукционах (81) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1957 года. В венке 15 лент. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2035 проданному на аукционе Numisbalt за 310 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2021.
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Дата 7 июня 2024
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Сохранность MS65 NGC
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Дата 10 декабря 2023
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Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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