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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1957 года. В венке 15 лент (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: В венке 15 лент

Аверс монеты - 1 копейка 1957 года В венке 15 лент - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1957 года В венке 15 лент - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1957
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1957 года. В венке 15 лент. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2035 проданному на аукционе Numisbalt за 310 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1957 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1957 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1957 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
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Россия 1 копейка 1957 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
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Россия 1 копейка 1957 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1957 на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
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Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
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Россия 1 копейка 1957 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
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Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS65 RNGA
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Россия 1 копейка 1957 на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
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Дата 27 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
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Россия 1 копейка 1957 на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
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Дата 23 июля 2023
Сохранность MS65 NGC
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Россия 1 копейка 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
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Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1957 на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1957 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS64 ННР
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Россия 1 копейка 1957 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS63 ННР
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1957 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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