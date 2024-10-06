1 копейка 1957 года. В венке 15 лент (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1957 года. В венке 15 лент. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2035 проданному на аукционе Numisbalt за 310 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2021.

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