10 копеек 1957 года. В венке 16 лент (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1957 года. В венке 16 лент. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 706 проданному на аукционе Редкие Монеты за 900 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

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