Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1957 года. В венке 16 лент (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: В венке 16 лент

Аверс монеты - 10 копеек 1957 года В венке 16 лент - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1957 года В венке 16 лент - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1957
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1957 года. В венке 16 лент. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 706 проданному на аукционе Редкие Монеты за 900 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Rare Coins (3)
  • Александр (5)
  • Имперская монета (5)
  • Монеты и Медали (4)
  • Русское Наследие (3)
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 24900 RUB
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Русское Наследие - May 28, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 28 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Александр - November 17, 2022
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Александр - November 17, 2022
Продавец Александр
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Александр - January 13, 2022
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Александр - January 13, 2022
Продавец Александр
Дата 13 января 2022
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - October 9, 2021
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - October 9, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 9 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Александр - February 11, 2021
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Александр - February 11, 2021
Продавец Александр
Дата 11 февраля 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Имперская монета - June 3, 2020
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Имперская монета - June 3, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 3 июня 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Имперская монета - May 6, 2020
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Имперская монета - May 6, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 6 мая 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Имперская монета - May 6, 2020
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Имперская монета - May 6, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 6 мая 2020
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Имперская монета - February 26, 2020
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Имперская монета - February 26, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Имперская монета - May 29, 2019
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Имперская монета - May 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Александр - August 30, 2018
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Александр - August 30, 2018
Продавец Александр
Дата 30 августа 2018
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1957 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 424
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1957 года Все российские монеты российские медно-никелевые монеты российские монеты номиналом 10 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 19 окт. 2024
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 22 окт. 2024
Категория
Год
Поиск