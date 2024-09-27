Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1957 года. В венке 16 лент (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: В венке 16 лент
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 1,8 гр
- Диаметр 17,27 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 копеек
- Год 1957
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1957 года. В венке 16 лент. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 706 проданному на аукционе Редкие Монеты за 900 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Rare Coins (3)
- Александр (5)
- Имперская монета (5)
- Монеты и Медали (4)
- Русское Наследие (3)
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 24900 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 13 января 2022
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 9 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 30 августа 2018
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 копеек 1957 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск