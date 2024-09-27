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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1957 года. В венке 15 лент (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: В венке 15 лент

Аверс монеты - 10 копеек 1957 года В венке 15 лент - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1957 года В венке 15 лент - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1957
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (92) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1957 года. В венке 15 лент. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 888 проданному на аукционе Редкие Монеты за 400 USD. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 3850 RUB
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1957 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1957 на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Где купить?
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 10 копеек 1957 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1957 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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