Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1957 года. В венке 15 лент (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: В венке 15 лент
Цены на аукционах (92) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1957 года. В венке 15 лент. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 888 проданному на аукционе Редкие Монеты за 400 USD. Торги состоялись 3 октября 2020.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 3850 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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