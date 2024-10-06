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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1957 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1957 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1957 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1957
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1957 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе MS67 за 15000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1957 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Россия 2 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 2 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1957 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 2 копейки 1957 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1957 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 2 копейки 1957 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1957 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 2 копейки 1957 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 2 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 2 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 2 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 2 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 2 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 2 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1957 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 2 копейки 1957 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1957 на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 2 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1957 на аукционе Александр - December 16, 2021
Россия 2 копейки 1957 на аукционе Александр - December 16, 2021
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU53
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1957 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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