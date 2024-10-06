Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1957 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 2 копейки
- Год 1957
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1957 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе MS67 за 15000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.
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Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 RNGA
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Дата 16 июня 2023
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Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 20 января 2023
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Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
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Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность UNC
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