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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1957 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1957 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1957 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1957
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (130)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1957 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе MS67 за 17000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1957 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1957 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1957 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 5 копеек 1957 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 5 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 5 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Россия 5 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия 5 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
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Россия 5 копеек 1957 на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1957 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1957 на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1957 на аукционе Katz - May 14, 2023
Продавец Katz
Дата 14 мая 2023
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1957 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 5 копеек 1957 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где купить?
Россия 5 копеек 1957 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS65 ННР
К аукциону
Россия 5 копеек 1957 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS64 ННР
К аукциону
Россия 5 копеек 1957 на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1957 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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