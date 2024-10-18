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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1957 года. В венке 16 лент (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: В венке 16 лент

Аверс монеты - 1 копейка 1957 года В венке 16 лент - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1957 года В венке 16 лент - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1957
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1957 года. В венке 16 лент. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 694 проданному на аукционе Редкие Монеты за 225000 RUB. Торги состоялись 2 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1957 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
2488 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность F15
Цена
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU55
Цена
3096 $
Цена в валюте аукциона 225000 RUB
Россия 1 копейка 1957 на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1957 на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1957 на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1957 на аукционе Numisbalt - May 23, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 23 мая 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1957 на аукционе Numisbalt - April 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1957 на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1957 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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