Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1957 года. В венке 16 лент (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: В венке 16 лент
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 копейка
- Год 1957
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1957 года. В венке 16 лент. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 694 проданному на аукционе Редкие Монеты за 225000 RUB. Торги состоялись 2 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Numisbalt (5)
- Rare Coins (5)
- Russiancoin (3)
- Александр (1)
- Монеты и Медали (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
2488 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU55
Цена
3096 $
Цена в валюте аукциона 225000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 23 мая 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1957 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск