3 копейки 1957 года. В венке 16 лент (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1957 года. В венке 16 лент. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 572 проданному на аукционе Александр за 9741 RUB. Торги состоялись 16 августа 2022.

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