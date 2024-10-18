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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1957 года. В венке 16 лент (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: В венке 16 лент

Аверс монеты - 3 копейки 1957 года В венке 16 лент - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1957 года В венке 16 лент - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1957
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1957 года. В венке 16 лент. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 572 проданному на аукционе Александр за 9741 RUB. Торги состоялись 16 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (2)
  • Александр (3)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (8)
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность VF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 9050 RUB
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1957 на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1957 на аукционе Александр - August 28, 2022
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Александр - August 28, 2022
Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
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Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Александр - May 12, 2022
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Александр - May 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 мая 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 3 копейки 1957 на аукционе Александр - April 7, 2022
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Александр - April 7, 2022
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1957 на аукционе Имперская монета - February 26, 2020
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Имперская монета - February 26, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1957 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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