Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1957 года. В венке 16 лент (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: В венке 16 лент
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1957
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1957 года. В венке 16 лент. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 572 проданному на аукционе Александр за 9741 RUB. Торги состоялись 16 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность VF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 9050 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 12 мая 2022
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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