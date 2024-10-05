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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1957 года "Тип 1948-1957" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1957 года "Тип 1948-1957" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1957 года "Тип 1948-1957" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,7 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1957
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1957 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 232 проданному на аукционе Русское Наследие за 10000 RUB. Торги состоялись 25 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 15 копеек 1957 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 15 копеек 1957 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Россия 15 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 15 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1957 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 15 копеек 1957 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1957 на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1957 на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 15 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 15 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 15 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1957 на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 15 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1957 на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1957 на аукционе MUNZE - July 28, 2022
Продавец MUNZE
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 15 копеек 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1957 на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1957 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1957 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1957 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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