3 копейки 1957 года. В венке 15 лент (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1957 года. В венке 15 лент. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1243 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 RUB. Торги состоялись 5 октября 2017.

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