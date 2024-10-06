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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1957 года. В венке 15 лент (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: В венке 15 лент

Аверс монеты - 3 копейки 1957 года В венке 15 лент - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1957 года В венке 15 лент - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1957
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1957 года. В венке 15 лент. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1243 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 RUB. Торги состоялись 5 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1957 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
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Россия 3 копейки 1957 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1957 на аукционе MS67 - November 9, 2023
Продавец MS67
Дата 9 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1957 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS65 RNGA
Цена
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 30 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
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Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
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Где купить?
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS65 ННР
К аукциону
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS64 ННР
К аукциону
Россия 3 копейки 1957 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS64
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1957 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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