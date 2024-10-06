Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1957 года. В венке 15 лент (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: В венке 15 лент
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1957
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1957 года. В венке 15 лент. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1243 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 RUB. Торги состоялись 5 октября 2017.
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Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
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Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
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Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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