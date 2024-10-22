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20 копеек 1950 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1950 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1950 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1950
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1950 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 307 проданному на аукционе Редкие Монеты за 800 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1950 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1016 RUB
Россия 20 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 20 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1950 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1950 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1950 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1950 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 20 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1950 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 20 копеек 1950 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Россия 20 копеек 1950 на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1950 на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 20 копеек 1950 на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Россия 20 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Россия 20 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 30 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1950 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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