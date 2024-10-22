Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1950 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,6 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1950
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1950 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 307 проданному на аукционе Редкие Монеты за 800 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.
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Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
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Дата 19 января 2024
Сохранность MS64 NGC
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Дата 6 августа 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Дата 30 июня 2023
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