Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1968 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 3,4 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1968
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1968 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 5637 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 50 EUR. Торги состоялись 29 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PL66 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 2 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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