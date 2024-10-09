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20 копеек 1936 года "Тип 1935-1936". Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гладкая звезда

Аверс монеты - 20 копеек 1936 года "Тип 1935-1936" Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1936 года "Тип 1935-1936" Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1936
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1936 года. Гладкая звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 533 проданному на аукционе Александр за 14175 RUB. Торги состоялись 16 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 15333 RUB
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Александр - February 22, 2024
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Александр - February 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Александр - January 25, 2024
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1936 на аукционе Александр - August 28, 2022
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Александр - August 28, 2022
Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 20 копеек 1936 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Александр - December 16, 2021
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Александр - December 16, 2021
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия 20 копеек 1936 на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1936 на аукционе Имперская монета - June 3, 2020
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Имперская монета - June 3, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 3 июня 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Имперская монета - May 29, 2019
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Имперская монета - May 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Имперская монета - May 29, 2019
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Имперская монета - May 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Имперская монета - January 30, 2019
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Имперская монета - January 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 января 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Имперская монета - February 28, 2018
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Имперская монета - February 28, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 28 февраля 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Russiancoin - August 3, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2017
Сохранность Нет оценки
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Россия 20 копеек 1936 на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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