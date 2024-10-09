Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1936 года "Тип 1935-1936". Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Гладкая звезда
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,6 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1936
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1936 года. Гладкая звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 533 проданному на аукционе Александр за 14175 RUB. Торги состоялись 16 августа 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 15333 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Для продажи 20 копеек 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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