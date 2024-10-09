20 копеек 1983 года (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1983 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1489 проданному на аукционе Монеты и Медали за 4250 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.

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