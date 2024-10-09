Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1983 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1983 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1489 проданному на аукционе Монеты и Медали за 4250 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 4250 RUB
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Где продать?
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