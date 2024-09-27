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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1983 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
1 рубль 1983
Средняя цена 15 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
50 копеек 1983
Средняя цена 1 $
Продажи
0 2
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