Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1983 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1983
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1983 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 491 проданному на аукционе Империя за 17000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (4)
- Coins.ee (1)
- Katz (1)
- MS67 (2)
- Александр (2)
- Империя (1)
- Имперская монета (1)
- Монеты и Медали (4)
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 15 копеек 1983 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск