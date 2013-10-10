flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

1 рубль 1983 года "Фридрих Энгельс". Ошибка даты - 1983 (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Ошибка даты - 1983

Аверс монеты - 1 рубль 1983 года "Фридрих Энгельс" Ошибка даты - 1983 - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1983 года "Фридрих Энгельс" Ошибка даты - 1983 - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1983
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:660 USD
Средняя цена (PROOF):690 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1983 года "Фридрих Энгельс" Ошибка даты - 1983 - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1983 года "Фридрих Энгельс". Ошибка даты - 1983. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 7357 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1150 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 1 рубль 1983 "Фридрих Энгельс" на аукционе Rhenumis - 14 января 2025
ПродавецRhenumis
Дата14 января 2025
СохранностьPROOF
Цена
308 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Россия 1 рубль 1983 "Фридрих Энгельс" на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьPROOF
Цена
344 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Россия 1 рубль 1983 "Фридрих Энгельс" на аукционе Universum Coins GmbH - 29 февраля 2024
ПродавецUniversum Coins GmbH
Дата29 февраля 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1983 "Фридрих Энгельс" на аукционе Universum Coins GmbH - 27 апреля 2023
ПродавецUniversum Coins GmbH
Дата27 апреля 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1983 "Фридрих Энгельс" на аукционе Sonntag - 24 ноября 2020
ПродавецSonntag
Дата24 ноября 2020
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1983 "Фридрих Энгельс" на аукционе SINCONA - 21 октября 2019
ПродавецSINCONA
Дата21 октября 2019
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1983 "Фридрих Энгельс" на аукционе Sonntag - 5 июня 2019
ПродавецSonntag
Дата5 июня 2019
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1983 "Фридрих Энгельс" на аукционе Künker - 17 марта 2016
ПродавецKünker
Дата17 марта 2016
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1983 "Фридрих Энгельс" на аукционе Künker - 11 октября 2013
ПродавецKünker
Дата11 октября 2013
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1983 года "Фридрих Энгельс", разновидность - ошибка даты - 1983?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1983 года "Фридрих Энгельс", разновидность - ошибка даты - 1983, составляет 660 USD для регулярного чекана и 690 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1983 года "Фридрих Энгельс", вариант - ошибка даты - 1983?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1983 года "Фридрих Энгельс", вариант - ошибка даты - 1983, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1983 года "Фридрих Энгельс". Ошибка даты - 1983?

Для продажи 1 рубль 1983 года "Фридрих Энгельс" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет РоссииКаталог монет РСФСР и СССРМонеты России 1983 годаВсе российские монетыроссийские медно-никелевые монетыроссийские монеты номиналом 1 рубльНумизматические аукционы