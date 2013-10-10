1 рубль 1983 года "Фридрих Энгельс". Ошибка даты - 1983 (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Ошибка даты - 1983
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- МеталлМедно-никель
- Вес12,8 гр
- Диаметр31 мм
- Гуртнадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаРоссия
- ПериодРСФСР и СССР
- Номинал1 рубль
- Год1983
- Монетный дворЛенинград
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1983 года "Фридрих Энгельс". Ошибка даты - 1983. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 7357 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1150 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.
Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1983 года "Фридрих Энгельс", разновидность - ошибка даты - 1983?
По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1983 года "Фридрих Энгельс", разновидность - ошибка даты - 1983, составляет 660 USD для регулярного чекана и 690 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1983 года "Фридрих Энгельс", вариант - ошибка даты - 1983?
Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1983 года "Фридрих Энгельс", вариант - ошибка даты - 1983, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 рубль 1983 года "Фридрих Энгельс". Ошибка даты - 1983?
Для продажи 1 рубль 1983 года "Фридрих Энгельс" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.