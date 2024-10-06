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1 копейка 1983 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1983 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1983 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1983
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1983 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе AURORA за 5000 RUB. Торги состоялись 29 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1983 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1983 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия 1 копейка 1983 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1983 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Россия 1 копейка 1983 на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1983 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1983 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1983 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1983 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1983 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1983 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1983 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1983 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1983 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1983 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1983 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1983 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1983 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1983 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1983 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1983 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1983 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 1 копейка 1983 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1983 на аукционе Александр - February 28, 2017
Россия 1 копейка 1983 на аукционе Александр - February 28, 2017
Продавец Александр
Дата 28 февраля 2017
Сохранность MS61
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1983 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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