Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1983 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1983 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе AURORA за 5000 RUB. Торги состоялись 29 июля 2021.
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1983 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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