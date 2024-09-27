Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1983 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1983 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 492 проданному на аукционе Империя за 17000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2014.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1983 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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