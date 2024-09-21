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1 рубль 1983 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1983 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 рубль 1983 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1983
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1983 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 550 проданному на аукционе Империя за 1000 RUB. Торги состоялись 3 июня 2017.

Сохранность
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  • Империя (2)
Россия 1 рубль 1983 на аукционе Империя - November 9, 2018
Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Россия 1 рубль 1983 на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1983 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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