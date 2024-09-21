Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1983 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1983 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 550 проданному на аукционе Империя за 1000 RUB. Торги состоялись 3 июня 2017.
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