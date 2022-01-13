flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

1 рубль 1983 года "Валентина Терешкова" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1983 года "Валентина Терешкова" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1983 года "Валентина Терешкова" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1983
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:0 USD
Средняя цена (PROOF):30 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1983 года "Валентина Терешкова" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1983 года "Валентина Терешкова". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 649 проданному на аукционе Russiancoin за 3500 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 1 рубль 1983 "Валентина Терешкова" на аукционе Russiancoin - 6 февраля 2025
ПродавецRussiancoin
Дата6 февраля 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1983 "Валентина Терешкова" на аукционе Russiancoin - 26 декабря 2024
ПродавецRussiancoin
Дата26 декабря 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1983 "Валентина Терешкова" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
Россия 1 рубль 1983 "Валентина Терешкова" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
ПродавецCOINSTORE
Дата8 декабря 2024
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Россия 1 рубль 1983 "Валентина Терешкова" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
Россия 1 рубль 1983 "Валентина Терешкова" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
ПродавецCOINSTORE
Дата8 декабря 2024
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Россия 1 рубль 1983 "Валентина Терешкова" на аукционе Russiancoin - 2 мая 2024
ПродавецRussiancoin
Дата2 мая 2024
СохранностьНет оценки RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1983 "Валентина Терешкова" на аукционе Russiancoin - 21 марта 2024
ПродавецRussiancoin
Дата21 марта 2024
СохранностьPF67 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1983 "Валентина Терешкова" на аукционе Russiancoin - 22 февраля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата22 февраля 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1983 "Валентина Терешкова" на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1983 "Валентина Терешкова" на аукционе Russiancoin - 12 октября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата12 октября 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1983 "Валентина Терешкова" на аукционе Russiancoin - 14 сентября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата14 сентября 2023
СохранностьPF67 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1983 "Валентина Терешкова" на аукционе Russiancoin - 14 сентября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата14 сентября 2023
СохранностьPF67 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1983 "Валентина Терешкова" на аукционе Russiancoin - 6 июля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата6 июля 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1983 "Валентина Терешкова" на аукционе Russiancoin - 27 апреля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата27 апреля 2023
СохранностьPF67 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1983 "Валентина Терешкова" на аукционе Russiancoin - 27 апреля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата27 апреля 2023
СохранностьPF67 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1983 "Валентина Терешкова" на аукционе Russiancoin - 2 марта 2023
ПродавецRussiancoin
Дата2 марта 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1983 "Валентина Терешкова" на аукционе Russiancoin - 24 ноября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата24 ноября 2022
СохранностьPF67 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1983 "Валентина Терешкова" на аукционе Russiancoin - 24 ноября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата24 ноября 2022
СохранностьPF67 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1983 "Валентина Терешкова" на аукционе Russiancoin - 18 августа 2022
ПродавецRussiancoin
Дата18 августа 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1983 "Валентина Терешкова" на аукционе Russiancoin - 7 июля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата7 июля 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1983 "Валентина Терешкова" на аукционе Russiancoin - 26 мая 2022
ПродавецRussiancoin
Дата26 мая 2022
СохранностьPF67 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1983 "Валентина Терешкова" на аукционе Russiancoin - 12 мая 2022
ПродавецRussiancoin
Дата12 мая 2022
СохранностьPF67 RNGA
Цена

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1983 года "Валентина Терешкова"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1983 года "Валентина Терешкова" составляет 30 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1983 года "Валентина Терешкова"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1983 года "Валентина Терешкова" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1983 года "Валентина Терешкова"?

Для продажи 1 рубль 1983 года "Валентина Терешкова" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

