1 рубль 1983 года "Валентина Терешкова" (Россия, РСФСР и СССР)

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1983 года "Валентина Терешкова"? По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1983 года "Валентина Терешкова" составляет 30 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1983 года "Валентина Терешкова"? Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1983 года "Валентина Терешкова" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.