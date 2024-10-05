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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1983 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1983 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1983 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1983
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1983 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 527 проданному на аукционе AURORA за 2000 RUB. Торги состоялись 25 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1983 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1983 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1983 на аукционе AURORA - February 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 3 копейки 1983 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1983 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия 3 копейки 1983 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Россия 3 копейки 1983 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Россия 3 копейки 1983 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1983 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1983 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1983 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1983 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Россия 3 копейки 1983 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Россия 3 копейки 1983 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 3 копейки 1983 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1983 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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