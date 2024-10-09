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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1983 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1983 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1983 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1983
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1983 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе MS67 за 1600 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1983 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия 2 копейки 1983 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 2 копейки 1983 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1983 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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