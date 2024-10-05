Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1931 года "Тип 1931-1934". "СССР" под гербом (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: "СССР" под гербом
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,6 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1931
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1931 года. "СССР" под гербом. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1400 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 7000 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1764 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Где продать?
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