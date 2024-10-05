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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1931 года "Тип 1931-1934". "СССР" под гербом (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: "СССР" под гербом

Аверс монеты - 20 копеек 1931 года "Тип 1931-1934" "СССР" под гербом - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1931 года "Тип 1931-1934" "СССР" под гербом - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1931
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1931 года. "СССР" под гербом. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1400 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 7000 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1764 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
******
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Россия 20 копеек 1931 на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Россия 20 копеек 1931 на аукционе Rare Coins - October 22, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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