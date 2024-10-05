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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1931 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
20 копеек 1931
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
20 копеек 1931
Средняя цена 100 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
20 копеек 1931 "СССР" под гербом
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
15 копеек 1931
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
15 копеек 1931
Средняя цена 45 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
10 копеек 1931
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 копеек 1931
Средняя цена 290 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
5 копеек 1931
Средняя цена 95 $
Продажи
0 54
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