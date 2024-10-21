Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1931 года "Тип 1931-1934" (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1931 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 576 проданному на аукционе Редкие Монеты за 250000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 8700 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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