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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1931 года "Тип 1931-1934" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1931 года "Тип 1931-1934" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1931 года "Тип 1931-1934" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1931
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1931 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 576 проданному на аукционе Редкие Монеты за 250000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 8700 RUB
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1931 на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1931 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1931 на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1931 на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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