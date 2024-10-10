3 копейки 1931 года. Узкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1931 года. Узкие буквы в "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 579 проданному на аукционе Редкие Монеты за 90000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.

Сохранность UNC (1) AU (2) XF (8) VF (7) Сохранность (слабы) AU53 (2) VF35 (1) VF20 (3) DETAILS (1) Сервис NGC (1)