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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1931 года. Узкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Узкие буквы в "СССР"

Аверс монеты - 3 копейки 1931 года Узкие буквы в "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1931 года Узкие буквы в "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1931
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1931 года. Узкие буквы в "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 579 проданному на аукционе Редкие Монеты за 90000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Александр - January 15, 2023
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Александр - January 15, 2023
Продавец Александр
Дата 15 января 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Александр - September 22, 2022
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Александр - September 22, 2022
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF20
Цена
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Русское Наследие - April 4, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 4 апреля 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Империя - December 28, 2019
Продавец Империя
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Александр - April 11, 2019
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Александр - April 11, 2019
Продавец Александр
Дата 11 апреля 2019
Сохранность VF20
Цена
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Империя - December 1, 2018
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Империя - February 23, 2018
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Rare Coins - October 5, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Rare Coins - October 22, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 22 октября 2016
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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