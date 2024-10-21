Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1931 года "Тип 1931-1934" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1931 года "Тип 1931-1934" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1931 года "Тип 1931-1934" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,7 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1931
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1931 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Монеты и Медали за 41000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • BAC (1)
  • Coins.ee (2)
  • Katz (1)
  • MS67 (8)
  • MUNZE (1)
  • Numisbalt (4)
  • Rare Coins (11)
  • Russiancoin (4)
  • Александр (7)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (5)
  • Имперская монета (4)
  • Монеты и Медали (20)
  • Русское Наследие (7)
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 424
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1931 года Все российские монеты российские медно-никелевые монеты российские монеты номиналом 15 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 21 окт. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 5 окт. 2024
Категория
Год
Поиск