Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1931 года "Тип 1931-1934" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,7 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1931
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1931 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Монеты и Медали за 41000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.
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Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 7 июня 2024
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Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
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Дата 12 апреля 2024
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Дата 19 января 2024
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 16 июня 2023
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