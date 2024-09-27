Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1931 года "Тип 1924-1931" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1931
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1931 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 890 проданному на аукционе Имперская монета за 562842 RUB. Торги состоялись 18 сентября 2019.
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
3780 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
4270 $
Цена в валюте аукциона 330000 RUB
Продавец Александр
Дата 20 октября 2022
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2022
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 9 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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