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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1931 года "Тип 1924-1931" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1931 года "Тип 1924-1931" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1931 года "Тип 1924-1931" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1931
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1931 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 890 проданному на аукционе Имперская монета за 562842 RUB. Торги состоялись 18 сентября 2019.

Сохранность
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Россия 20 копеек 1931 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
3780 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
4270 $
Цена в валюте аукциона 330000 RUB
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Александр - October 20, 2022
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Александр - October 20, 2022
Продавец Александр
Дата 20 октября 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2022
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1931 на аукционе Александр - September 22, 2022
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Александр - September 22, 2022
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2022
Сохранность AU53
Цена
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Россия 20 копеек 1931 на аукционе Александр - August 28, 2022
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Александр - August 28, 2022
Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - April 9, 2022
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - April 9, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 9 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1931 на аукционе Александр - April 7, 2022
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Александр - April 7, 2022
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Александр - March 10, 2022
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Александр - March 10, 2022
Продавец Александр
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1931 на аукционе Александр - February 10, 2022
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Александр - February 10, 2022
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 20 копеек 1931 на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1931 на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность VF20
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Россия 20 копеек 1931 на аукционе Александр - September 26, 2021
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Александр - September 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1931 на аукционе AURORA - February 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1931 на аукционе Империя - December 12, 2020
Продавец Империя
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Империя - December 1, 2019
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Александр - September 21, 2019
Россия 20 копеек 1931 на аукционе Александр - September 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2019
Сохранность MS61
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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