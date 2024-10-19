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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1931 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1931 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1931 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Денга1700

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1931
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1931 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 159 проданному на аукционе Редкие Монеты за 700 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 5800 RUB
Россия 1 копейка 1931 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 копейка 1931 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Россия 1 копейка 1931 на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1931 на аукционе Александр - February 22, 2024
Россия 1 копейка 1931 на аукционе Александр - February 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1931 на аукционе Александр - January 25, 2024
Россия 1 копейка 1931 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1931 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 1 копейка 1931 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1931 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1931 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1931 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 1 копейка 1931 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1931 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1931 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1931 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 копейка 1931 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1931 на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1931 на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1931 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1931 на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1931 на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1931 на аукционе Александр - May 6, 2021
Россия 1 копейка 1931 на аукционе Александр - May 6, 2021
Продавец Александр
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 копейка 1931 на аукционе Александр - April 8, 2021
Россия 1 копейка 1931 на аукционе Александр - April 8, 2021
Продавец Александр
Дата 8 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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