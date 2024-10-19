Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1931 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Денга1700
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 копейка
- Год 1931
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1931 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 159 проданному на аукционе Редкие Монеты за 700 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Где продать?
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