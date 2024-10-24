Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1931 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1931 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе Редкие Монеты за 900 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
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Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность AU
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность AU
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Дата 21 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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