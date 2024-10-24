Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1931 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1931 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1931 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1931
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1931 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе Редкие Монеты за 900 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Katz (2)
  • MS67 (2)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (3)
  • Russiancoin (9)
  • Александр (3)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (9)
  • Имперская монета (10)
  • Монеты и Медали (10)
  • Русское Наследие (3)
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Александр - August 28, 2022
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Александр - August 28, 2022
Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1931 на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1931 года Все российские монеты российские бронзовые монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MDC Monaco
Аукцион 24 окт. 2024
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 5 окт. 2024
Top lot
Top lot
San Martino
Аукцион 15 окт. 2024
Категория
Год
Поиск