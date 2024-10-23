Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1931 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 2 копейки
- Год 1931
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1931 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе Редкие Монеты за 500 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU50
Цена
******
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Где продать?
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