Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1931 года. Без надписи "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Без надписи "СССР"
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1931 года. Без надписи "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 7282 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 15800 RUB
Продавец Александр
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Империя
Дата 14 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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