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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1931 года. Без надписи "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Без надписи "СССР"

Аверс монеты - 3 копейки 1931 года Без надписи "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1931 года Без надписи "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1931
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1931 года. Без надписи "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 7282 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 15800 RUB
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
475 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Александр - June 8, 2023
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Александр - June 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Александр - November 17, 2022
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Александр - November 17, 2022
Продавец Александр
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF25
Цена
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Александр - June 3, 2021
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Александр - June 3, 2021
Продавец Александр
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Империя - April 15, 2017
Продавец Империя
Дата 15 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Rare Coins - October 22, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU50
Цена
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Rare Coins - October 22, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF40
Цена
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Империя - June 14, 2014
Продавец Империя
Дата 14 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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