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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1931 года "Тип 1924-1931" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1931 года "Тип 1924-1931" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1931 года "Тип 1924-1931" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1931
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1931 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2807 проданному на аукционе Katz Auction за 1500 EUR. Торги состоялись 24 июня 2017.

Сохранность
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  • Katz (1)
Россия 15 копеек 1931 на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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