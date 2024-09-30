Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1931 года "Тип 1924-1931" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1931
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1931 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2807 проданному на аукционе Katz Auction за 1500 EUR. Торги состоялись 24 июня 2017.
Сохранность
- Все фирмы
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Где продать?
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