3 копейки 1931 года. Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1931 года. Широкие буквы в "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Редкие Монеты за 750 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.

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