Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1931 года. Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Широкие буквы в "СССР"
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1931
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1931 года. Широкие буквы в "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Редкие Монеты за 750 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 11100 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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