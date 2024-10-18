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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1931 года. Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Широкие буквы в "СССР"

Аверс монеты - 3 копейки 1931 года Широкие буквы в "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1931 года Широкие буквы в "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1931
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1931 года. Широкие буквы в "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Редкие Монеты за 750 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 11100 RUB
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Александр - August 31, 2023
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Александр - August 31, 2023
Продавец Александр
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Александр - August 31, 2023
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Александр - August 31, 2023
Продавец Александр
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF40
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1931 на аукционе Александр - January 13, 2022
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Александр - January 13, 2022
Продавец Александр
Дата 13 января 2022
Сохранность XF45
Цена
Где купить?
Россия 3 копейки 1931 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS63 NGC
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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