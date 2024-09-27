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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1931 года "Тип 1931-1934" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1931 года "Тип 1931-1934" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1931 года "Тип 1931-1934" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1931
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1931 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 578 проданному на аукционе Редкие Монеты за 250000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1931 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия 10 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 4100 RUB
Россия 10 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1931 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1931 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1931 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
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Россия 10 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
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Россия 10 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1931 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1931 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1931 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 10 копеек 1931 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1931 на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1931 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 10 копеек 1931 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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