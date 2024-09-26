Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1932 года. "СССР" под гербом (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: "СССР" под гербом
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,6 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1932
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1932 года. "СССР" под гербом. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Империя за 120000 RUB. Торги состоялись 12 июня 2010.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
3594 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Продавец Александр
Дата 15 января 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность VF35
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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