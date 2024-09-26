20 копеек 1932 года. "СССР" под гербом (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1932 года. "СССР" под гербом. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Империя за 120000 RUB. Торги состоялись 12 июня 2010.

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