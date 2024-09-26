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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1932 года. "СССР" под гербом (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: "СССР" под гербом

Аверс монеты - 20 копеек 1932 года "СССР" под гербом - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1932 года "СССР" под гербом - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1932
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1932 года. "СССР" под гербом. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Империя за 120000 RUB. Торги состоялись 12 июня 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
3594 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Александр - January 15, 2023
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Александр - January 15, 2023
Продавец Александр
Дата 15 января 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия 20 копеек 1932 на аукционе Александр - September 22, 2022
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Александр - September 22, 2022
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 20 копеек 1932 на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия 20 копеек 1932 на аукционе Rare Coins - October 22, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1932 на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность VF35
Цена
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Россия 20 копеек 1932 на аукционе Империя - June 1, 2013
Продавец Империя
Дата 1 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1932 на аукционе Империя - June 12, 2010
Продавец Империя
Дата 12 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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