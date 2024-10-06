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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1932 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
20 копеек 1932
Средняя цена 75 $
Продажи
0 151
Аверс
Реверс
20 копеек 1932 "СССР" под гербом
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
15 копеек 1932
Средняя цена 75 $
Продажи
1 90
Аверс
Реверс
10 копеек 1932
Средняя цена 50 $
Продажи
2 132
Аверс
Реверс
5 копеек 1932
Средняя цена 60 $
Продажи
1 44
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