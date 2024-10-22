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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1932 года "Тип 1931-1934" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1932 года "Тип 1931-1934" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1932 года "Тип 1931-1934" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,7 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1932
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1932 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 331 проданному на аукционе Монеты и Медали за 38200 RUB. Торги состоялись 7 июня 2024.

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Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1932 на аукционе Александр - September 5, 2024
Россия 15 копеек 1932 на аукционе Александр - September 5, 2024
Продавец Александр
Дата 5 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Россия 15 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Россия 15 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 15 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1932 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 15 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1932 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 15 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 15 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 ННР
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Россия 15 копеек 1932 на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1932 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 15 копеек 1932 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS66 RNGA
Цена
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Россия 15 копеек 1932 на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1932 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1932 на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 15 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
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Россия 15 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Россия 15 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 15 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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