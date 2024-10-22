Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1932 года "Тип 1931-1934" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,7 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1932
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1932 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 331 проданному на аукционе Монеты и Медали за 38200 RUB. Торги состоялись 7 июня 2024.
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Дата 7 июня 2024
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Дата 12 апреля 2024
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 8 декабря 2023
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 ННР
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS66 RNGA
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Дата 7 апреля 2023
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