20 копеек 1932 года (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1932 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Монеты и Медали за 26000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность UNC (60) AU (40) XF (18) VF (19) Нет оценки (13) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (16) MS64 (13) MS63 (8) MS62 (4) MS61 (5) MS60 (3) AU58 (5) AU55 (5) AU53 (1) AU50 (3) XF45 (3) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (9) Сервис NGC (30) ННР (20) RNGA (3)

Продавец Все фирмы

AURORA (2)

Coins.ee (8)

Katz (2)

MS67 (5)

MUNZE (3)

Rare Coins (9)

RedSquare (1)

Russiancoin (12)

Александр (29)

Денга1700 (1)

Империя (11)

Имперская монета (17)

Монеты и Медали (32)

НИКО (3)

Русский Нумизматический Дом (6)

Русское Наследие (10)