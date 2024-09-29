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20 копеек 1932 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1932 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1932 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1932
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (151) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1932 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Монеты и Медали за 26000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
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Россия 20 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
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Россия 20 копеек 1932 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1932 на аукционе Александр - February 22, 2024
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Александр - February 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Александр - January 25, 2024
Россия 20 копеек 1932 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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