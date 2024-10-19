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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1932 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1932 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1932 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1932
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1932 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 469 проданному на аукционе Империя за 50000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1932 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 9300 RUB
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 5800 RUB
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1932 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1932 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1932 на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
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Россия 3 копейки 1932 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1932 на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1932 на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1932 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1932 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS62 ННР
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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