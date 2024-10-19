Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1932 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1932
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1932 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 469 проданному на аукционе Империя за 50000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2016.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 25 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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