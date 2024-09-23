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10 копеек 1932 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1932 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1932 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1932
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (130)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1932 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе MS67 за 20000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 10 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1932 на аукционе Александр - September 5, 2024
Россия 10 копеек 1932 на аукционе Александр - September 5, 2024
Продавец Александр
Дата 5 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1932 на аукционе Александр - September 5, 2024
Россия 10 копеек 1932 на аукционе Александр - September 5, 2024
Продавец Александр
Дата 5 сентября 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1932 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1932 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1932 на аукционе Александр - August 8, 2024
Россия 10 копеек 1932 на аукционе Александр - August 8, 2024
Продавец Александр
Дата 8 августа 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 10 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия 10 копеек 1932 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 2100 RUB
Россия 10 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
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Россия 10 копеек 1932 на аукционе Roschberg Mynthandel AS - March 16, 2024
Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
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Россия 10 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
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Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1932 на аукционе Александр - February 22, 2024
Россия 10 копеек 1932 на аукционе Александр - February 22, 2024
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Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS62 ННР
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Россия 10 копеек 1932 на аукционе Александр - January 25, 2024
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Дата 25 января 2024
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Россия 10 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
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Дата 8 декабря 2023
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Где купить?
Россия 10 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 10 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону
Россия 10 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 10 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
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Дата 6 октября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

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