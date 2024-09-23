Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1932 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 1,8 гр
- Диаметр 17,27 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 копеек
- Год 1932
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (130)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1932 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе MS67 за 20000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- Coins.ee (9)
- Heritage (1)
- Katz (8)
- MS67 (8)
- MUNZE (2)
- Numisbalt (7)
- Rare Coins (4)
- Roschberg Mynthandel AS (1)
- Russiancoin (10)
- VL Nummus (3)
- Александр (18)
- Восточно-европейский (2)
- Денга1700 (3)
- Империя (4)
- Имперская монета (14)
- Монеты и Медали (24)
- Русский Нумизматический Дом (6)
- Русское Наследие (4)
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где купить?
Где продать?
Для продажи 10 копеек 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск