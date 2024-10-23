Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1932 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 копейка
- Год 1932
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1932 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе Редкие Монеты за 750 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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