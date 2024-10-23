Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1932 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1932 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1932 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1932
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1932 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе Редкие Монеты за 750 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Katz (3)
  • MS67 (7)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (4)
  • Rare Coins (2)
  • Russiancoin (14)
  • Александр (5)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (5)
  • Монеты и Медали (8)
  • НИКО (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1932 на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1932 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1932 года Все российские монеты российские бронзовые монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 23 окт. 2024
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 21 окт. 2024
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 21 окт. 2024
Категория
Год
Поиск