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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1932 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1932 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1932 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1932
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1932 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе Монеты и Медали за 48000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1932 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
298 $
Цена в валюте аукциона 26601 RUB
Россия 2 копейки 1932 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1932 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1932 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 16300 RUB
Россия 2 копейки 1932 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1932 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1932 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 2 копейки 1932 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1932 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 2 копейки 1932 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1932 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 2 копейки 1932 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1932 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 2 копейки 1932 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1932 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1932 на аукционе Russiancoin - October 17, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1932 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1932 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 2 копейки 1932 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1932 на аукционе MS67 - July 11, 2018
Продавец MS67
Дата 11 июля 2018
Сохранность MS64 NGC
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Россия 2 копейки 1932 на аукционе Имперская монета - June 6, 2018
Россия 2 копейки 1932 на аукционе Имперская монета - June 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 июня 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия 2 копейки 1932 на аукционе AURORA - May 22, 2018
Продавец AURORA
Дата 22 мая 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 2 копейки 1932 на аукционе MS67 - March 31, 2018
Продавец MS67
Дата 31 марта 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 2 копейки 1932 на аукционе Rare Coins - October 5, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 2 копейки 1932 на аукционе Rare Coins - October 5, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1932 на аукционе Александр - April 27, 2017
Россия 2 копейки 1932 на аукционе Александр - April 27, 2017
Продавец Александр
Дата 27 апреля 2017
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1932 на аукционе Rare Coins - October 22, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 22 октября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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