2 копейки 1932 года (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1932 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе Монеты и Медали за 48000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.

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