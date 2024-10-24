Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1932 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 2 копейки
- Год 1932
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1932 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе Монеты и Медали за 48000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
298 $
Цена в валюте аукциона 26601 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 16300 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 11 июля 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 6 июня 2018
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 апреля 2017
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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