Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1932 года. Без надписи "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Без надписи "СССР"
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1932
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1932 года. Без надписи "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1114 проданному на аукционе Редкие Монеты за 44000 RUB. Торги состоялись 23 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 января 2023
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 3 копейки 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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