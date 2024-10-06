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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1932 года. Без надписи "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Без надписи "СССР"

Аверс монеты - 3 копейки 1932 года Без надписи "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1932 года Без надписи "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1932
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1932 года. Без надписи "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1114 проданному на аукционе Редкие Монеты за 44000 RUB. Торги состоялись 23 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1932 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1932 на аукционе Александр - January 15, 2023
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Александр - January 15, 2023
Продавец Александр
Дата 15 января 2023
Сохранность VF30
Цена
******
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Россия 3 копейки 1932 на аукционе Александр - September 22, 2022
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Александр - September 22, 2022
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 3 копейки 1932 на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 3 копейки 1932 на аукционе Rare Coins - October 22, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 22 октября 2016
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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