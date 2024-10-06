3 копейки 1932 года. Без надписи "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1932 года. Без надписи "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1114 проданному на аукционе Редкие Монеты за 44000 RUB. Торги состоялись 23 сентября 2020.

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